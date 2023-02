Alfa reveló quién quiere que gane Gran Hermano y sorprendió a todos

"Para vos, ¿quién va a ganar?", comenzó interrogando del Moro. En estos momentos, hay siete candidatos a ganar el reality: Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio y Lucila Villar.

Aunque dudó de arranque, Alfa se animó y respondió ante la sorpresa de todos: "No lo sé. Pero me gustaría que gane Romina". Ante el asombro de más de uno, el conductor replicó: "Eso es un título. 'Me gustaría que gane Romina'. Después de todo lo que pasó".

CUÁNDO ES LA GRAN FINAL DE GRAN HERMANO

A cuatro meses del comienzo de esta nueva edición de Gran Hermano en Telefé, el reality terminaría el 19 de marzo y la producción analiza la posibilidad de realizar la gran final desde el teatro Gran Rex.