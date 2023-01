Gran Hermano: Alfa sigue operando contra Ariel, habló de masturbación y micropene

Durante una charla con Agustín, Marcos, Daniela y Romina, Alfa les contó un cruce que mantuvo con Ariel dónde lo acusó de armar una estrategia para que lo expulsen del reality. "Vos sos un mentiroso, hiciste eso para que me echan de la casa. Vos leíste el reglamento muy bien y sabías que si a mi me acusabas de que yo estaba haciendo algo fuera de lugar con alguna de las mujeres, como venía el clima caldeado porque la habían echado a Tini, vos querías que me echen de la casa", manifestó Walter.