Alfa y un chiste de mal gusto a Camila, la nueva participante de Gran Hermano

En un video que viralizó en las redes, se ve a Alfa dirigiéndose a Ariel, muy enojado: "Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito. Te lo digo así. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado".

https://twitter.com/AndrianaMorelos/status/1605255909336293385 Está SI es una conducta de abuso grave, por no decir de...



Alfa aprovechó que Camila dormía y le metió un dedo en la boca.



Además se ofende con Ariel, porque le paró el carro, al ver lo que le hacia a la mina y Telefe corta para protegerlo. #GH2022 #GH22 #GranHermano pic.twitter.com/jryXSeE3UU — Andriana Morelos (@AndrianaMorelos) December 20, 2022

Sin vueltas, el nuevo integrante del reality le respondió: "Estaba durmiendo, ¡le metiste los dedos en la boca!".