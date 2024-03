Arde Gran Hermano 2023: entró Ariel y Alfa explotó de bronca

Con el objetivo de regresar a "Cariños", el muñeco de Furia que este martes salió volando de la casa junto a unos globos, entró Ariel, quien fuera el gran rival de Alfa en la edición 2022.

Hasta ahí todo bien, más allá de que Walter mostró su malestar por el juego. Faltaba una sorpresa más: "Big Ari" ingresó de nuevo, instantes más tarde, con la valija para quedarse.

Conmoción en la casa: BIG ARI volvió para quedarse y ALFA amenaza con irse



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 27, 2024

El exparticipante que supo desestabilizar al veterano jugador tuvo su segunda vez. Y Alfa explotó, amenazando con dejar el reality tras apenas 24 horas.

"Me voy a la mierda. Agarro la valija y me voy a pasar las Pascuas con mis amigos. No tengo por qué bancarme esto", sentenció Walter.