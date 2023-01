Ariel y Alfa siguieron su discusión en el vivo de Gran Hermano

"Mira, el día a día es genial. Lo único negativo es la relación que tengo con Walter, que salvo el día de su cumpleaños, el resto es peor. Ya llegamos a una instancia que a mí ya se me fueron las ganas de remarla", comenzó diciendo el parrillero.

Santiago del Moro intercedió en la pelea de Alfa y Ariel - Gran Hermano 2022

Alfa también tuvo su momento y respondió: "Para mí hay momentos en los que no hay marcha atrás. Yo te puedo explicar una vez, pero cuando la otra persona te sigue diciendo o manteniendo algo que no es lo que pasa, para mí no hay marcha atrás".

"Hay cosas en las que yo soy inflexible y yo sentí de Ariel que entró acá para intentar sacarme a mí, inventando algo que nadie le creyó porque sino me hubiera llamado Gran Hermano, entonces para mí es punto terminado", agregó Walter.