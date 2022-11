Bomba: Alfa le dijo a Gran Hermano que quiere irse de la casa

Luego del enfrentamiento, el concursante más longevo de la casa fue al confesionario, y al salir habló con sus compañeros de sus ganas de abandonar el reality, ya que argumentó que tiene "mucho en juego".

alfa llorando gran hermano

"Acá lo importantes que estés tranquilo y que sepas que la gente te eligió", le dijo Agustín en un intento por contener a Alfa, quien lloraba recostado sobre la cama y reveló que fue a decirle a Gran Hermano que "armo la valija y me voy".

"Yo no puedo permitir esto. Yo le dije con nombre y apellido, que no puedo soportar que Nacho y Lucila me estén acusando y buscando adeptos con el dedo acusador. No puedo", sentenció el polémico participante entre lágrimas.