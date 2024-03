Gran Hermano: Catalina contó por qué se siente traicionada por Furia

“Estoy como muy decepcionada, entré con toda la intención de ayudarla como lo prometí y la que me terminó fallando fue ella”, comenzó diciendo. Y sumó: “Yo puedo ser muy fiel, muy leal, muy buena amiga, pero cuando alguien me falla sin ningún sentido tengo una personalidad muy fuerte y puedo ser muy dura con la gente que me traiciona”.