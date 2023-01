Gran Hermano: cómo fue el reencuentro entre Thiago y el Conejo

Thaigo Conejo abrazo

Ya al aire, el Conejo irrumpió en la entrevista que le estaban haciendo a Thiago e intercambiaron sus pareceres sobre el juego. “Él es una de las personas que yo más quería adentro de la casa, lo sentía como un hermano, me siento bien de estar acá con él de vuelta”, explicó el joven de 19 años.

En ese momento, Georgina Barbarossa le preguntó las razones de sus votos negativos hacia Alexis en la anteúltima gala de nominación, por lo que Medina reconoció: "La cabeza me llevó a pensar cualquier cosa”.

Al ser consultado sobre la supuesta "traición" de Thiago, el Conejo dejó en claro que no le guarda rencor, y respondió: "Me llevo lo bueno y lo malo también. Se lo ha expuesto como traición porque me votó pero es un juego. Para que te quedes tranquilo, no pasa nada, si en el momento sentí impacto, pero no por eso dudé de vos".