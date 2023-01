Gran Hermano: Conejo se emocionó al ver un video de Thiago

"Te mentiría si te diga que no me dolió, pero se dividir", comenzó Conejo, y aseguró que "no lo considero traición, sino parte del juego", sumó, y fue muy fuerte al referirse a Daniela, la "novia" de Thiago y a quién él considera una mala influencia.

Alexis el Conejo lloró y se refirió a la traición de Thiago: "Me dolió, pero..." - Gran Hermano 2022

"Sabía que Daniela le estaba "enjuagando" la cabeza", dijo el cordobés, y sumó que "desde que ella entró Thiago era otra persona".

Sin embargo, al Cone no le importó que Thiago lo haya votado, incluso en cuatro oportunidades, y tras ver un video de cómo repercutió su salida en el participante de González Catán, se quebró en llanto.

"Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño", dijo Conejo sobre Thiago, y reconoció tener un cariño muy grande por él y que esto no cambia nada su relación.