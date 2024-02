Congelados en Gran Hermano: las redes anticipan la entrada de Coy, la hermana de Furia

“Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien”, sostuvo. Y agregó: “A menos que me llamen al confesionario y me digan: ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte”, cerró.

DICEN QUE EL CONGELADOS DE HOY ES EL DE FURIA!!!



Dale Otto calentá que entrás a ver a mami y a cagar a piñas a la yuta.#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/Uvg40xQEGO — Andriana Morelos (@AndrianaMorelos) February 22, 2024

Esta noche entra la hermana de FURIA al congelados y dicen que va a pasar por al lado de la milica y va a decir "Que olor a bosta" LPM!

SE VIENE CINE#GranHermano

SE VIENE CINE#GranHermano pic.twitter.com/F5qDiSh3hW — icono (@iconomart_) February 22, 2024