Gran Hermano: Coti contó que Agustín "le escupió la cara"

"No, le dije que me deje de romper las pel...", respondió Coti.

"Le escupió la cara Agustín a ella y a Julieta", comentó Alfa a sus compañeros. "No. La otra vez me escupió la cara, esta vez me tiró agua con la mano nomás", contestó la correntina.