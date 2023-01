Coti de Gran Hermano enfrentó las críticas por sus retoques estéticos

Es por eso, que ante estas versiones, la correntina decidió hacer un posteo y enfrentar estos rumores.

"Chiquis, dejen de preocuparse por mi, no me hice nada del otro mundo, A.H. en los labios (que se va en menos de 1 año y es natural) y no me voy a hacer nada más", comenzó diciendo en su cuenta de Twitter.

Y cerró "Además, nunca esta demás arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes".