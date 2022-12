Gran Hermano: Daniela promete venganza si vuelve a la casa

"Siento que me abrí con él y él jugó con eso, que haya jugado conmigo y con mis sentimientos me molestó. Yo entiendo que es un juego, que es una casa pero los sentimientos son el límite... Me siento humillada ahora viéndolo de afuera. ¿Qué le costaba decirme las cosas en la cara? ¿Por qué me hace todo esto? ¿Era necesario? La hizo re bien porque yo me la creí. Él me hablaba y para mí era súper honesto. Lo que yo tenía con él, para mí era real. Lo de él conmigo, lo estoy dudando... Veo que no", agregó.

Qué fue lo que más le dolió a Daniela en Gran Hermano

Acto seguido, Daniela explicó qué es lo que más le dolió: "Me usó, lo hizo bien. Lo logró, ahí está mi humillación. Me la jugué, teníamos mucha piel... Eso me llevaba a ir a la cama. No tenía pensado tener relaciones en la casa, entré con otra idea. En el primer mes, Thiago estaba atrás mío y yo le decía que no, que éramos amigos. Después del beso, me voló la cabeza".

"Me regalé. Yo confiaba en Thiago y pensaba que estaba todo bien", siguió diciendo y Andrea Taboada le hizo una pregunta sin filtro: "¿Cómo vas a hacer para liquidarlo? ¿Qué le vas a decir?". "No puedo decir nada de lo que sé de afuera por un tema de sanción pero voy a jugar callada la boca. Voy a entrar y a decirle 'ay, te extrañé, Thiagui'. No voy a seguir con él, ni voy a volver a tener sexo con él. Él va a saber que yo escuché y vi todo. Ni un beso le voy a dar", le respondió "Pestañela", revelando sus planes.