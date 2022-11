Gran Hermano: Daniela reveló que tiene un ex esperándola afuera

"No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien", reveló la participante.

"No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", continuó la morocha entre lágrimas, mientras que el salteño y Agustín intentaban consolarla con algunos consejos y diciéndole que no sea tan extremista.

"En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", afirmó Daniela.

Y, agregó: "Hice todo lo que no soy, pero este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos".