Gran Hermano: Daniela se siente incómoda con las actitudes de Agustín

"El viernes bailamos y me miraba, me cantaba canciones, me guiñaba el ojo y me decía que los lentos se bailan más pegados". Con notable enojo, siguió: "Durante el día, me molesta con el tema de Thiago. Teníamos un cartelito que decía 'Thiago y Daniela', él fue y pegó su nombre arriba del de Thiago", agregó.

daniela

No es la primera vez que una mujer apuntan contra Agustín por sus formas. Dentro de la casa la primera en quejarse fue Julieta, y fuera de la casa el joven de La Plata tuvo un fuerte cruce con la Tora y Mora por las cosas subidas de tono que este les decía, según denunciaron.