Debate de Gran Hermano: a qué hora y dónde ver en vivo

El primer eliminado de Gran Hermano fue Tomás Holder, el polémico participante que terminó siendo elegido con casi el 60% de los votos para salir de la casa de Telefe frente a Marcos y Agustín en el reality show.

Días atrás, el tiktoker había hecho polémicas declaraciones tras especular con ser el primer expulsado de la casa. "Si quedo eliminado, no me llamen de ningún programa porque no voy a ir", había dicho en la habitación, por lo que ahora hay dudas sobre su participación este lunes.

CUÁNDO ES EL DEBATE DE GRAN HERMANO

El debate tras la primera eliminación de Gran Hermano 2022 es este lunes 24 de octubre.

HORARIO Y CÓMO VER EN VIVO EL DEBATE DE GRAN HERMANO

El programa conducido por Santiago del Moro comenzará a las 21.45 y se puede ver en vivo en Telefe y Pluto TV. Además, se puede ver por dispositivos móviles en Flow, DirecTV Go o Telecentro Play.