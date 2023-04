El blooper de Ariel de Gran Hermano haciendo un asado

En el video puede verse como la llama crece a tal punto que tapa la carne.

"Cuando Ariel de Gran Hermano te invita a un asado y male sal", dice el texto que acompañó las imágenes del desastre culinario. De forma inmediata los comentarios llegaron e inundaron la red social del pajarito: "Alfa tenés que ver esto", "Ariel al 9009 por las dudas"; "Me parte el alma, pobre Ariel"; "No me quemeee" y "En la casa le pasó lo mismo" fueron las ocurrencias más divertidas de los tuiteros.