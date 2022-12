El Conejo se hartó de Coti en Gran Hermano

alexis harto coti.mp4

En los últimos días, ya se empezó a notar como Alexis empezó a alejarse de la rubia, situación que todos notaron dentro de la casa. Para colmo, esta situación quedó en evidencia con una conversación que tuvo el Conejo con Thiago, donde le expresó todo lo que está sintiendo en relación a su vínculo con Coti.

"Le empecé a contestar. No me callo más", expresó el cordobés, manifestando así los fuertes roces que viene teniendo con su pareja dentro de Gran Hermano. En este marco, las redes no tardaron en preguntarse si se acabó el amor entre ambos, que comenzaron su relación a los pocos días de empezar el juego y fueron afianzándose con el paso de las semanas.

coti conejo nacho

Más allá de la cuestión sentimental, lo cierto es que tanto Coti como Alexis representan una dupla muy fuerte dentro del juego, vínculo que se nota semana a semana con las nominaciones y eliminaciones, que parecieran estar siempre dentro de los planes de ambos. De esta forma, una ruptura en su relación puede llegar a significar un cambio drástico en el día a día dentro de la casa más famosa del país.