Gran Hermano: el consejo de Alfa a Romina en su vuelta a la casa

Alfa volvió a Gran Hermano con una misión secreta que aún no fue revelada. Al ingresar, tres de sus ex compañeros quedaron impactados, mientras que Camila y Marcos lo recibieron con un abrazo genuino y cariñoso. La que no disimuló su incomodidad fue Romina Uhrig, que pasó de ser su aliada a enemiga tras una discusión por las fotos de sus tres hijas.