Gran Hermano: el consejo de Julieta a Daniela para su relación con Thiago

Julieta le habló sin filtro a Daniela por sus constantes idas y vueltas con Thiago que se acrecentaron desde su regreso a la casa de Gran Hermano, por más de que ella había afirmado que nunca volvería a estar con él.

Durante los últimos días, el joven de González Catán parece estar en la palma de la mano de la modelo, que se muestra sorprendida por cómo él se le acerca constantemente para dormir con ella a pesar de que habían determinado tener más espacios y tiempos a solas.

daniela y julieta

Cuando Daniela buscó el consejo de "Disney", ella no se anduvo con vueltas. "Lo que pasa es que vos le decís que no querés estar con él y después vas, le ponés crema en toda la espalda y duermen juntos. Sos rara, no es lo mismo lo que decís que lo que hacés, no te entiendo a veces", disparó Julieta.

"Pestañela" aseguró que no va a tener sexo ni le va a dar un beso a Thiago en esta segunda estadía suya en la casa de Gran Hermano, con el fin de tener una relación afuera del reality para ver si el vínculo es serio o no. "¿Qué cambia darle un beso, c... o dormir juntos a maquillarlo y ponerle crema? ¡Es lo mismo! No te quieras mentir a vos misma", le respondió Disney.

"No quiero pasar el límite del sexo porque siento que él me usaba a mí para eso. Antes no compartíamos nada, era todo sexo. Y ahora compartimos todo y no hay nada de sexo, es al revés. Cambia el poder mostrarle que podemos tener algo afuera del sexo", sostuvo Dani.

"En realidad te lo tenés que demostrar a vos misma", contestó Juli, que se rio al enterarse que Thiago se puso a llorar cuando tuvo esa seria conversación con su amiga.