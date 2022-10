El consejo de una ex Gran Hermano a los participantes de la nueva edición

Nadia Epstein Nadia Epstein participó en la cuarta edición de Gran Hermano que se realizó en 2007

A pocos días de que se estrene la nueva edición del realitu que será conducido por Santiago del Moro, Nadia Epstein aconsejó a los nuevos ingresante. "Lo único que no me copa es que los participantes vayan con el fin de ser famosos. Cuando fui recién estaba apareciendo el Facebook. Yo fui por la plata. Lo de ser famoso es el speach básico de los miles de aspirantes a GH. Gran Hermano son historias, la gente no quiere ver a una Marian Farjat poniéndose en bolas y acostándose con Brian", aseguró al hablar por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En el mismo sentido, expresó que “ojalá que entiendan que no es por las redes. Que sean ellos al 100%. A las tres semanas que me enojé con Marianela, la quería sacar. A la semana te olvidas que hay cámaras”. A propósito de la ganadora de esa edición, lanzó que “por lo menos me sentaría a charlar y aclarar cosas que pasaron con un café de por medio”.

“Me divertía porque le decíamos de todo y no hacía nada pero ganó gracias a mí”, cerró.