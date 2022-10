El consejo viral de Carlos Maslatón para el novio de Julieta de Gran Hermano

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1582439732637622272 Considerando los numerosos antecedentes de Gran Hermano, y en función de las circunstancias del caso y del estado general de la opinión pública nacional al respecto, el sujeto de la foto queda habilitado para atacar primero y ejercer de inmediato infidelidad preventiva. pic.twitter.com/EknbndqYAo — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 18, 2022

La imagen del joven durante la presentación de la participante que más cautivó a los fanáticos del reality despertó todo tipo de memes.

Quién es Julieta Poggio

La joven de 20 años es también modelo y actriz, cautivo a todos con su belleza y asegura que entra a la casa para divertir a todos.

Julieta es profesora de danzas y aunque estudió ballet y Jazz, aseguró que "lo unico que quieren bailar las nenas es Reguetón".

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga pero solamente tomo champagne", expresó en una de sus intervenciones. Y además, agregó: "Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta".

Los memes del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano

https://twitter.com/Nacho_Rava/status/1582200257408282625 Wanda: a mi me preocupa tu novio..Julieta: mi novio esta bien cuidadoEl novio:#GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/4TlESK8wZL — 15 (@Nacho_Rava) October 18, 2022

https://twitter.com/ciro_cavs18/status/1582203956465655808 el novio de julieta cuando lo enfocaron era este pic.twitter.com/ZnqFIkSbuO — de leche (@ciro_cavs18) October 18, 2022

https://twitter.com/noeliavega01/status/1582202587767414785 Entra CONEJO a la casa



EL NOVIO DE JULIETA : #GH2022 pic.twitter.com/j1sVAUBNzX — NoeVega (@noeliavega01) October 18, 2022

https://twitter.com/valentinboke/status/1582203825183936518 el novio de Julieta entrando a Pluto TV a las 4 AM pic.twitter.com/DdJtcrptoR — hago catequesis y yoga (@valentinboke) October 18, 2022

https://twitter.com/mayolrocio1/status/1582255017657892865 El novio de julieta al ver que ella, ya se desnudó en vivo:#GranHermano #GH2022 #GranHermano2022 pic.twitter.com/DXzXG1j9VC — Roxane una piba sincera (@mayolrocio1) October 18, 2022

https://twitter.com/cabjedits/status/1582200581305036801 El novio de Julieta un sábado a las 3am viéndola charlar sola con Holderpic.twitter.com/MXobqE8ad7 — bokita edits (@cabjedits) October 18, 2022

https://twitter.com/OOCDavoo/status/1582202054222618624 El novio de Julieta cuando la mina salga de GH pic.twitter.com/sKTqASvkbG — Davo Out Of Context (@OOCDavoo) October 18, 2022

https://twitter.com/mernuel_/status/1582221313157963776 JAJAJJAJAJA LO QUE SUBE EL NOVIO DE JULIETA. pic.twitter.com/MrGsz9Sff7 — Manu (@mernuel_) October 18, 2022