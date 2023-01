El consuelo de Thiago a Nacho en el primer Año Nuevo sin su mamá

Nacho encontró consuelo en los brazos de Thiago que lo abrazó muy fuerte y lo contuvo diciéndole:

-Ella está acá con vos y espera que vos estés bien. Siempre te va a acompañar en todo. Sabé que te quiero mucho, hermano. Sé fuerte. No está mal que llores porque siempre la vas a extrañar, obvio. Once años pasaron y todavía la sigo extrañando. Y vos que hoy es la primera, te entiendo una banda, papá. Pero tenés que estar bien porque a ella le hubiera gustado que vos estés bien.

La historia comenzó con Nacho contando cómo fue la separación de sus padres, luego recordó la enfermedad y repentina muerte de su madre del año pasado. “La internaron, le hicieron estudios y se dieron cuenta que tenía la vena aorta muy cerrada. Le dijeron 'o te ponemos un stent o te operamos'. Mi vieja quería el stent y cuando le hicieron los estudios para ponérselo, se dieron cuenta que tenían que operarla sí o sí”, comenzó explicando.

“Para operarla la tenían que estabilizar. En el proceso, le dieron un montón de medicamentos y ahí se empezó a sentir mal, vomitaba, se le abrieron heridas con pus. Estaba toda marcada por las agujas... le sacaban sangre, todo y para mí no aguantó. Todo lo de mi mamá pasó en 15 días. Mi vieja no sé si no estaba deprimida porque se había quedado sin trabajo en pandemia”, agregó.

Entre lágrimas, y con todos sus compañeros conmovidos, Castañares detalló: “Mi mamá se enfermó de un día para el otro básicamente y falleció. A mí me agarró una sensación muy complicada porque era muy chico y era la primera vez que un familiar cercano mío fallecía. Fue complicado. Mi familia encima es chica, entonces yo me quedé con mi abuela y mi papá vive en el exterior. Mi frustración fue esa, no hice un montón de cosas que las posponía para más adelante porque mi mamá capaz me decía de hacer algo y yo le decía que no porque tenía otros planes”.

“Es una frustración saber que todo lo que yo pospuse para hacer con ella, hoy no lo voy a poder hacer. Pero bueno, no me cabe duda de que ella va a estar siempre conmigo, me acompaña siempre. Capaz no voy a hacer cosas con ella físicamente pero sí con ella acompañándome porque siempre estuvo y va a seguir estando”, finalizó.