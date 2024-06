Gran Hermano: el cruce entre Catalina y Furia tras su salida de la casa

El mismo se dio mientras la instructora deportiva se encontraba junto a los ex debatiendo y la médica estaba en la tribuna con el resto de sus compañeros eliminados.

El encuentro entre Furia y Catalina fuera de Gran Hermano

Mientras se encontraba en el banquillo junto a los ex, Juliana Scaglione varias veces le gritó a Catalina. "Te viniste de Furia", le lanzó la deportista. Luego de esto, agregó: "Te amo Cata. Sé que me amas".

"Yo no", respondió Cata sin tapujos. Debido a esto, Furia se levantó de su asiento: "¿Le doy un abrazo? Yo sé que me ama", dijo.

"Te saludo, pero no”, repitió Cata. “Sabés lo que te amo”, agregó Furia. “¿No aceptás un abrazo, Cata?”, preguntó Del Moro quien rompió el silencio por primera vez en este cruce. Y, sin responderle al conductor, Cata apuntó contra los panelistas.

Catalina Gorostidi Furia

"Yo a Furia la conozco, no como los panelistas que son como Bebé reno para estar con ella. Igual no generalizo”, espetó la médica. Debido a este enfrentamiento, Juliana se levantó para correr en su búsqueda y dijo: "¡Esta es mi novia! ¡Si no fueras hetero, serías mi mujer!”.

Sin embargo, fue en ese entonces cuando Catalina decidió darle un mensaje a su ex amiga que sorprendió a todos. Una vez más en contra de los panelistas, le espetó: "Aléjate de la Ubfal". Aunque no explicó por qué, pero hay que tener en cuenta que Laura siempre fue una de las panelistas que mejor habló de Juliana.