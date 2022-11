El dardo de Flor de la V a Telefe por el escándalo entre Thiago y Agustín en Gran Hermano

"Gran Hermano se está picando. Y yo me pregunto '¿qué pasa con Telefe? ¿Qué está pasando con Gran Hermano?'. Justo hoy es el Día Internacional del Bullying y ayer, y durante toda esta semana, Agustín estuvo viviendo diferentes situaciones dentro de la casa y Telefe decidió porque tiene el poder, mostrar lo que ellos quieren. Es cero democrático", comenzó la conductora.

Y, visiblemente enojada, sumó: "Imagínense adónde llegó esta polémica que se metió Amnistía Internacional. La directora, Mariela Belski, puso el ojo en la situación que Agustín vivió con Thiago. Hay mucha gente que dice 'no sean exagerados. Es un chiste'. Pero no, no es exagerado porque Agustín estaba dormido".

Todo vale en Gran Hermano: no hay sanciones para el maltrato

Tras lo ocurrido, Amnistía Internacional Argentina publicó un comunicado tras el accionar de Thiago con Agustín. "Cuando dormís no hay consentimiento", remarcaron desde el organismo que vela por los derechos humanos. Y agregaron el texto "Sólo sí es sí. Corta" junto a tres hashtags de Gran Hermano.

En otro mensaje detallaron la situación para todas aquellas personas que no mira Gran Hermano: "Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste. #GH se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste".

Para finalizar, Flor de la V contó qué es lo que más le sorprendió sobre esta polémica: "Hay que averiguar porqué Telefe decidió no mostrar esas imágenes de Thiago y Agustín. Hablaron en Telefe en diferentes debates... Se habla pero no se muestran imágenes, las mostró el público. ¿Es el niño mimado de la pantalla de Telefe hoy Thiago? Hay dos historias paralelas, una la que te muestran los de Telefe y otra la que muestra la gente en las plataformas".