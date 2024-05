Gran Hermano: el descargo de Furia tras la sanción, y una nueva pelea en vivo con Mauro

"Primero que nada voy a agradecer a la producción por cuidarme, por el diagnóstico que tuve y demás. También por el excelente trabajo porque mucha gente piensa que esto está armado y no está armado en absoluto", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Porque gracias a la producción entraron jugadores que me quieren sacar. Obviamente que lo detecto y no soy ninguna estúpida. Hasta el momento, muchos de mis compañeros vienen cuidando a jugadores nuevos, de los cuales yo también me puso uno bajo el ala. Agradezco a la vida haberme abierto los ojos".

"Hace cuatro o cinco semanas vengo escuchando la palabra 'delirio', que soy una delirante, una nefasta y un montón de cosas más. De los cuales también me tuve que comer que me digan pedófila y un montón de cositas más, que son temas muy picados", siguió diciendo Juliana.

La palabra de Furia tras la pelea con Mauro "Me quieren sacar"



May 6, 2024

Lejos de terminar ahí, la participante siguió con su descargo ante la cámara: "Yo tengo una hermana bipolar y se lo que es convivir con una persona así. Solamente quiero decir, a toda la gente que vio, que yo realmente se querer y creo que Mauro llega a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien".

"Y también pueden llegar a ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca porque no quiero perder mi juego. Así que es un excelente jugador, lo voy a decir. Es un barrilete hijo de re mil. Creo que la sanción está mal hecha", continuó.

Respecto al castigo que recibió, Furia expresó: "Primero porque las discusiones se hacen de a dos. Entonces, la sanción tiene que ser para los dos. No lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo".

"No sé que más decirle gente. La verdad que yo mi juego no lo pienso perder ni por él ni por nadie. Creo que de las traiciones, de todas las que tuve, esta es la peor porque entra en juego mi corazón. Yo le dije que lo amo", cerró de manera contundente.