El desconsolado llanto de Camila en Gran Hermano: "Me hacen sentir mal todo el tiempo"

En este marco, Camila añadió ya llorando: "Yo no puedo creer cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, hablan mal de mí, me contestan mal". Además, confesó que todavía tiene muchas cuestiones personales por resolver que se interponen en sus días en la casa. "No sé si estoy lista para eso, porque sigo pasando por lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre para darle un abrazo a alguien", admitió.

Por último, la participante de 21 años contó que quiso contar la situación en el confesionario para, simplemente, descargarse. "Siento como que me están apagando por completo, la estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque siempre van a decir una cosa o la otra”, finalizó.

camila