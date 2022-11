Gran Hermano: tras el furioso cruce con Alfa, acusan a la Tora de doble moral

La joven comenzó a gritarle a Alfa mientras este estaba en la cocina con Romina trayendo a colación el repudiable comentario que él le hizo a Coti días atrás. Situación que lo llevó a estar en placa directa. La misma Constanza pidió que no la metieran en su cruce. "Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya", le dijo.