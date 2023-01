Gran Hermano: el grave problema que tiene la casa más famosa del país

Ante esto, la ex diputada comentó: "No hay agua. Y parece que hasta mañana no va a haber agua". Luego se quejó con la producción: "Está todo sucio. ¿No nos van a dar agua?". Y Romina agregó: "Van a quedar todos los platos sucios”.

Además, mientras Romina asumía la indignación por la falta de agua y el no poder lavar los platos, Julieta tuvo un pequeño cruce con Thiago, quién se comió una porción de brownie que la joven se había guardado para el postre, y que cuando fue a buscarlo ya no estaba en la heladera de la casa, lo que desató una polémica más en Gran Hermano.