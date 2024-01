El Kun Agüero pidió disculpas por atacar a Sabrina de Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1752107064539701580?t=qx3A6DjcOF_MPKKjtSONPg&s=19&partner=&hide_thread=false EL KUN AGÜERO HABLÓ DESPUÉS DE SUS DICHOS SOBRE SABRINA

Le pidió disculpas a su amigo Brian, el novio de Sabrina.#GranHermano

“Yo por ahí me imaginé o pensé que por ahí estaba mal. Pero bueno, al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad, le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí que yo opino y tiro fruta. Me salió asi decir eso y lo dije”, expresó.

Además, dijo: “Hablé con él y está bien. Pedirle disculpas si le generé un problema o si hice sentir mal a la familia de ella o el ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar”.