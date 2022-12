El mejor amigo de Ariel de Gran Hermano cruzó a Analía Franchín por su comentario gordofóbico

amigo ariel gh analia franchin

En ese sentido, profundizó su relato: “A Ariel no le hubiera molestado porque él se ríe de sí mismo y de esas situaciones, pero sí yo creo que me parece que desde el punto de vista de una comunicadora como es ella, puede haber gente que se moleste y no le guste, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen”.

“Ella es súper profesional y entiende esto, me parece que no suma hablar de esa manera”, agregó Emiliano.

“Desde mi punto de vista, conociéndolo a Ariel que es la primera persona que se ríe de su aspecto, me parece que esta época hay que tener cuidado y no es necesario, es claro que él tiene sobrepeso”, dijo Galván al respecto.

Y concluyó: “Hay mucha gente que se puede sentir identificada por comentarios de ese tipo y dolida".