El mensaje político de Juliana de Gran Hermano que delata por qué siempre critica a Romina

La ex participante, quien salió dos veces de la casa, recibió fuertes cuestionamientos, y explotó: "No me banco mas a los peronchos kirchneristas viniendo a opinar a mi twitterrrr, fush fush nadie los quiere por aquí".

https://twitter.com/julianadiazGH/status/1630430490011262976 No me banco mas a los peronchos kirchneristas viniendo a opinar a mi twitterrrr, fush fush nadie los quiere por aquí — Juliana Diaz (Tini GH) (@julianadiazGH) February 28, 2023

Su mensaje político generó más polémica en las redes sociales y no tardó en volverse viral.

Las respuestas al mensaje antiperonista de Juliana de Gran Hermano

https://twitter.com/MelPinkok/status/1630652094179946497 La única expulsada por imbécil y sin valija.Anti peronista y anti k.Ya entendimos todo. https://t.co/8kQM5wTFyk — Mel Rmanoff (@MelPinkok) February 28, 2023

https://twitter.com/WabbyOz/status/1630637364107198481 Esta se sigue haciendo la canchera después de como la rajaron jdkajs no tiene cara ni dignidad https://t.co/tRrac5KOBu — (@WabbyOz) February 28, 2023

https://twitter.com/PabloTToralez/status/1630614780145803264 DE LA HUMILLACIÓN EN VIVO, VISTO POR MILLONES DE PERSONAS NO SE VUELVE MÁS JAJA https://t.co/Sx9lvxqmSI pic.twitter.com/TSJn3Zkdxg — PloT (@PabloTToralez) February 28, 2023