Gran Hermano: el momento incómodo que Thiago y Daniela vivieron con Santiago del Moro

El momento incómodo que Thiago y Daniela vivieron con Santiago del Moro en Gran Hermano

Por su parte, Daniela confesó que siente verdaderamente por su compañero: "Estoy enamorado de la personalidad de Thiaguito", expresó la participante sobre su relación con el joven de 19 años.

"Esta muy bien y me gusta, pero pensé que estabamos peleados pero resulta que no es así", admitió Daniela a su compañera Juliana sobre su relación con Thiago, quién a pesar de no estar 100% comprometida, se nota que le gusta pasarla bien con su compañero de la casa.

En ese contexto, Del Moro les preguntó qué pasaba entre ambos y los jóvenes reaccionaron de manera incómoda: ambos se mostraron nerviosos y aseguraron que por ahora son amigos.