El motivo por el que Pestañela fulminó a Frodo

"Uy, es muy fácil chicos. Al peor vestido de la casa no lo quiero mencionar porque después dice que me cuelgo de él. Agustín no se vestía bien", señaló Daniela. Y agregó picante: "Juli igual le decía 'esa remera con ese pantalón (no combina)' y él iba y se cambiaba. Así que eso es algo bueno".

"¿Y quién era la peor vestida?", le preguntó al hueso Fabián Medina Flores. Y ahí Daniela evitó entrar en polémicas con sus excompañeras. "No, yo creo que las chicas se vestían todas bien. Me voy a poner yo porque, para mí, yo no me vestía tan bien", dijo diplomática.