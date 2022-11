El novio de Julieta de Gran Hermano rompió el silencio y disparó contra todos

novio de julieta gran hermano 1.mp4

“Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende, la chica linda y el chico fachero”, aseguró Lucca.

Y añadió: “Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan”, haciendo un claro cuestionamiento sobre el papel de los seguidores del reality,

novio de julieta gran hermano 2.mp4

“No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque a mí no me afecta en nada”, dijo.

Y concluyó: “Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”.

novio de julieta gran hermano 3.mp4