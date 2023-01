El pedido de la hermana de Thiago a Gran Hermano tras el ataque que sufrió

Qué le pidió a Gran Hermano la hermana de Thiago tras el ataque que sufrió

hermana de thiago

Tras ser brutalmente atacada, Camila estuvo en LAM y reveló que los productores de Gran Hermano 2022 se comunicación con ella tras el violento hecho que vivió.

"A mí me llamaron cuando se enteraron de esto y me preguntaron si quería que le digan a Thiago. Yo les dije que no", comentó la hermana de Thiago.

La joven remarcó que desea que su hermano pueda continuar con su participación en el reality y buscar su lugar en la final. "Queremos que siga", sentenció.