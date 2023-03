Gran Hermano: el récord sexual del padre de Nacho

Además, opinó de cuando Romina le dijo a Nacho “gay infiltrado”: “Nose si definirla como homofóbica, cuando se enfada le juega una mala pasada, y a veces decimos cosas sin pensar. Conmigo en la casa fue muy amable, he tenido buenas conversaciones con ella. Según me cuenta ella la crío su mamá y su tía travesti, no creo que tenga problemas con la diversidad sexual, pero cuando se enfada las formas no son las correctas. Sale de juicio. Hace bromas que no se da cuenta que no son buenas. No creo que haya maldad. Tiene mucho carácter, no te metas en la cocina porque te mata je. Ella siente el poder ahí, y que los jóvenes te pregunten que van a comer, ella juega ese papel de la mami, en el medio juega su estrategia”.