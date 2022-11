Gran Hermano: el video de Coti y Conejo teniendo sexo en la casa

El video de Coti y Conejo teniendo sexo en la casa de Gran Hermano

coti conejo sexo

Todo comenzó porque Julieta Poggio expresó: “¿No te dan ganas de coger?”. Ante eso, Coti, dejó de hacer una extraña postura en su cama para sincerarse con su amiga y contarle que tuvo relaciones con el Conejo y cómo se sintió en el momento. “O sea, él es lo más, ¿entendés?”, reveló la participante.

“Él conocía todo, fue mucho. Yo dije, ¿qué?”, contó entusiasmada. “Sin hacer ruido, porque acá te tenés que callar, en una posición que no me suele gustar, y muy quietitos, igual lo logramos”, señaló mientras susurraba y afirmó que fue “solo cucharita”. Entre risas, su amiga le respondió: “Ay no, ¡re loco!”.

La correntina de 20 años le confesó a Julieta que se sintió muy bien cuando intimó con el Conejo. Al terminar con el relato, ambas se miraron cómplices y felices por lo ocurrido. “¡Ay qué lindo amiga, te felicito!”, gritó Poggio. Acto seguido tuvieron una sorpresiva reacción: se tomaron de las manos y comenzaron a saltar y girar de la emoción.