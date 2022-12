Gran Hermano: estalló la guerra entre Alfa y Ariel

“Alfa está con bronca hacia vos”, le dijo Coti a Ariel mientras estaban en el comedor de la casa, y el empresario contestó: "Es lo mejor que me puede pasar, todavía no le llegó la persona indicada para sacarlo".

Luego agregó: "Qué bueno que se va a poner esto, muy lindo esto", dijo Ariel mientras observaba los pasos de Alfa. Además, manifestó que era un "gran simulador".

Alfa lanzó su teoría sobre el lado secreto de Ariel

“¡Drag! Pero drag pesado porque dice ‘cuando nos íbamos con las chicas y nos desmontábamos, ¡hay cada sorpresa!’”, recordó Alfa, que reconoció que esa idea le ronda por la cabeza todo el tiempo.

“Yo me lo imaginé a este gordito con medias de encaje”, dijo, antes de que Julieta le para el carro: “Cada uno hace de su culo una flor”, le contestó. “No, pero yo me hice la noción de que una noche me lo encuentro así en la habitación y salgo corriendo por la puerta”, lanzó Alfa, riéndose.

“Si, es drag. Si ayer lo dijo y cuando vos contaste lo de Chayanne y él dijo ‘cuando nosotras salíamos’, por eso él habla de ‘gorda’. Él habla de ‘soy la gorda’…”, contó Alfa. “Pero él dijo ‘cuando nos desmontábamos, nos llevábamos cada sorpresa’. Cuando se desmontan se sacan la ropa de mujer y quedan desnudas”, cerró el participante.