Flor de la V destrozó a Tomás Holder: su respuesta en LAM

https://twitter.com/Flordelav/status/1585060307268882432 Tomás y la mamá dos hipócritas que intentan tirarse lavandina. Su TikTok los deja en evidencia @elejercitodelam — Flor De La Ve (@Flordelav) October 26, 2022

Mientras estaba mano a mano con Ángel de Brito, al ex concursante le leyeron el mensaje de la conductora. "No se quién es", aseguró. ¿La ninguneó o realmente no la conoce?

Al mismo tiempo, la madre de Holder reconoció que admira mucho a Flor, a pesar de sus declaraciones contra ella y su hijo.

"Son de manual... te desconocen frente a la gente y en la clandestinidad te piden el tesorito", arremetió Flor de la V luego que Holder dijera no conocerla.