Fuerte cruce entre dos exparticipantes de Gran Hermano: "¿Por qué mentís?"

Entre risas, Trezeguet agregó: “Nooo, no lo puedo creer”. Y la conductora tuvo que intervenir y hablar con Romina: “¿No ves cambios en Agostina desde que vos fuiste?". Urigh se defendió diciendo: "Si yo hubiese dicho algo, la producción me hubiese dicho".

Gastón acusó a Romina de dar mucha información del afuera y romper el aislamiento. Ella niega todo e incluso lo trató de mentiroso: "¡Deja de mentir Gastón por Dios! Me estás dejando muy mal y estás hablando pavadas"#GranHermano pic.twitter.com/c4p8rNj6gS — TRONK (@TronkOficial) February 15, 2024

Uhrig dijo que GH la llamó 3 veces a lo que Trezeguet confirmó: “Dijiste de todo. La banco a Romi, todo bien, pero les explicaba todo como se veía desde afuera, que Furia era muy agresiva...”.

Romina de manera insistente pronunció: "Te voy a interrumpir porque yo nunca le dije a Furia que es agresiva. No te voy a dejar que digas eso porque no es así. Tuve mucho cuidado con los chicos, lo único que les dije es que tenían que calmarse un poco. Estás diciendo algo que no es así”.

Uhrig se sintió un poco incómoda y expresó: “No tengo nada que ver entre la pelea de ellas (de Furia y Agostina). No tenía por qué dar información de afuera. ¿Por qué mentís? Dejá de mentir. Sos un mentiroso, ¿qué te pasa? Jamás di información, no me causa gracia tu carita de vivo, estás hablando pavadas'".

Para rematar, Trezeguet siguió con su hipótesis de que Romina rompió el aislamiento: "Dijiste un montón de cosas. Se sabía de antemano que Romina era anti Furia".