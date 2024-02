Fuerte pelea entre Licha y Furia en Gran Hermano: qué pasó

Qué pasó entre Licha y Furia en Gran Hermano

pelea Lisandro y Furia

“Sos un falso mentiroso. Metes palabras en la boca de los demás. Le decís cosas que no son. A uno le decís una cosa, a otro le decís otra. Cómo querés que no me ponga así si me tenés las pelotas llenas”, le gritó.

Él le respondió bajando el tono de la discusión: “Es tu cabeza la que imagina cosas”. Ella muy enojada dijo: “Yo no me imagino nada. No me callo nada. Y eso te rompe las pelotas. Me tiene cansada”.

Luego, ella se quedó hablando con Catalina en el patio y se sacó varios sentimientos que tenía guardados: “Se lo tenía que decir. Me tiene cansada. Se cree Dios y Santa Virgen. Que se cree, acá somos todos iguales. Esta no es tu casa”.