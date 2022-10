Fuerte revelación sobre cómo Alfa ingresó a Gran Hermano 2022

Aquino, además, explicó que a Walter "le dicen Alfa porque tenia una agencia en Miami de una conocida marca de autos", y luego dio más detalles sobre el ingreso de Walter a la casa más famosa del país: "No fue al casting, el me contó que lo llamaron de Gran Hermano", reveló, lo que generó sorpresa en todo LAM.

Quién es Walter Santiago de Gran Hermano, el Alfa

El hombre tiene 60 años y dijo que lo apodan "El Alfa".

"Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", fue lo primero que dijo Walter en su video de presentación.

Luego, agregó: "Siempre fui líder, soy calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada".

"¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa", lanzó.