Gran Hermano: Furia volvió a amenazar a Martín Ku y Telefe cortó la transmisión

Por más de que el Chino tenía la estrategia de no discutirle nada a Juliana, durante la cena decidió responderle: "El versus lo planteaste vos al decir mi nombre, lo dijiste en vivo Furia". Y, si bien no dijo nada fuera de lugar, sí dejó en claro que ya no hay ninguna alianza entre ellos para la final, pero no por su culpa, sino por la de la entrenadora.

gh corte de transmision

De todas formas, Juliana no se quedó atrás y decidió amenazar a su compañero: "El versus lo planteaste vos, pero con dos chicos atrás. Flor de patotero que te haces y te olvidaste que soy mina. La próxima vez que me grites...". Pero, tras estas palabras no se pudo escuchar la amenaza completa porque nuevamente la producción protegió a su participante estrella y cortaron la transmisión.

Fue debido a esto, que ya sucedió en reiteradas ocasiones, que los fanáticos de Gran Hermano aseguran que Juliana Furia Scaglione será la ganadora del reality. De hecho, a pesar de que está nominada actualmente, los seguidores del programa ya ven venir la salida de Martín Ku del show.

Los repudiables dichos de Furia sobre el HIV

Furia volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que en diálogo con Emmanuel, se refirió a la novia del Chino, Marisol, y a lo que ella percibió como una mala relación durante su estadía en la casa. "Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver", dijo.

Y continuó: "A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?", lanzó, generando polémica entre los seguidores del programa.