Gala de eliminación en Gran Hermano: a qué hora y cómo ver en vivo

Sorpresivamente, subió a placa a Catalina y decidió salvar a Martín Ku, y no a Joel como todo el público esperaba, dada su fluida relación. No obstante, Joel también tuvo la posibilidad de hacer movimientos en la placa tras atender el teléfono rojo que le otorga inmunidad -en caso de no resultar eliminado esta noche- y la posibilidad de 'fulminar' a dos compañeros.

En este caso, el tripulante de cabina reingresado gracias al repechaje decidió subir a los 'Bros' Nicolás y Martín, aunque luego su amigo Emma le dio un duro revés bajando a Martín de placa.

¿Quién se irá esta noche?

Hoy llega una nueva gala de ELIMINACIÓN ¿Quién querés que abandone la casa?



¡A partir de las 22:00 por Telefe!



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO LA GALA DE ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO

Llega la gala de eliminación y los participantes deberán decir adiós a otro jugador. Hoy a las 22, preparate para ver Gran Hermano y viví de cerca la tensión de una nueva salida en la casa más famosa del país.

El programa se podrá ver por la pantalla de Telefe, YouTube y Twitch del canal. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil por las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde también se puede ver la casa en vivo, las 24hs.