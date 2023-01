Gustavo Conti contó un dolor que lo acompaña y pocos conocen

Roberto Funes Ugarte recordó que días atrás, Ximena Capristo -quien luego se convertiría en la pareja de Gustavo- contó que se sintió aliviada al saber que entraba al reality porque en aquel entonces tenía una relación violenta con su ex.

"Uno puede elegir el pasado de su vida para jugar o no. Ella capaz está eligiendo exponer el caso del padre y jugar con eso en cierta manera. ¿Por qué exponer? Capaz es algo que no puede mantener adentro", sostuvo Cristian U, a lo que Conti respondió que eso es algo que solo Camila sabe.

"Ella sabe bien a lo que entró. No creo que juegue con el fallecimiento de su papá", opinó Ximena, por lo que Gustavo procedió a explicar lo que quiso decir.

"No dije eso, dije exponerlo. Yo cuando entré a Gran Hermano tenía a mi mamá que se había suicidado hace 3 años y no lo conté ni una vez, creo que una vez sola en un tópico y no me lo olvido más. Si quería, podía jugar con la lástima y llorar hasta el último día", indicó Conti.

"Cuando hice los castings tampoco lo conté. Solo lo dije un día antes de entrar, cuando estaban Marcos Gorbán, Claudio Villarruel y la psicóloga. A la psicóloga se le cayó la cartera al piso", reveló Gustavo.

"La ausencia la tengo presente hasta el día de hoy, no te lo sacás de la cabeza. Pero vos elegís si contarlo o exponerlo", finalizó el ex Gran Hermano.