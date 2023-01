Habló el novio de Noemí Alan luego de tener sexo con la hermana de Thiago: qué dijo

Los coletazos de Gran Hermano

juan noemi.mp4

“La verdad no sé cómo te enteraste de todo esto, no quiero hablar con ningún medio, hablo contigo porque te tengo aprecio pero la verdad estoy mal porque no lo puedo creer todo lo que pasó, me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice por una simple calentura”, afirmó el chico uruguayo de 34 años.

“En el videoclip había mucho alcohol, beso va y beso viene, y terminamos de esa manera, lo que te pido Juan es que ya está, estoy mal y no quiero hablar más del tema, quiero seguir con mi vida, hablé con Camila para hacer un videoclip de mi tema y quiso participar con sus hermanas, terminó pasando lamentablemente esto y para mí es un bajón, Noemí no quiere hablar conmigo y me bloqueó, todo esto me desmoronó y me hizo pelota”, agregó.