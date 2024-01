Gran Hermano: ¿hay amor entre Furia y Joel?

Joel y Furia durmieron juntos en dos oportunidades, y ella es consciente de los celos que puede generar en tres personas de la casa: Lisandro, en menor medida porque está de novio pero dejó de ser su foco de atención, y Emmanuel y Florencia, los dos que se disputan por su atención.

joel y furia durmiendo juntos.jpg

Florencia busco refugiarse en el confesionario después de que Juliana le preguntara por qué no fue a la habitación en la noche que ella durmió con Joel.

“Me pasa como una cosa de celos y no la puedo manejar. No se lo puedo decir a nadie porque capaz juegan en contra mío. Joe estuvo con Furia, me contó que estuvo con la mina y yo como ‘ah, mirá que bueno’”, le dijo a Gran Hermano.

florencia de gran hermano.jpg

Y agregó: “Yo me confundí un poco con Joe. Después me di cuenta de que no había onda y me quedé como amiga. Pero veo que Furia se acerca para jugar. Si se mete una persona en el medio se pierde lo otro ganado”

Para concluir, sostuvo: “Estoy tratando que estas cosas no me afecten”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aarontsuarez/status/1749249804159353307&partner=&hide_thread=false EL TAPE ENTERO DE FURIEL AAA#GranHermano pic.twitter.com/jgq3bgQRut — aaron (@aarontsuarez) January 22, 2024