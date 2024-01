Gran Hermano: Joel cruzó con todo en vivo a Lisandro luego de ser salvado

"Me molesta que me vengas a decir después por qué me mandaste a placa. Me parece de falso", lo cruzó con todo el recién salvado, ante el incómodo silencio de todos sus compañeros.

Sorprendido, Lisandro le explicó que lo mandó a placa porque es la persona con la que tiene "menos confianza", y reconoció: "Tenés razón. Te di una explicación de mierda. Te pido disculpas".

'Prefiero las cosas de frente", insistió Joel tras contarle a todos los "hermanitos" que la supuesta estrategia de Licha era sacar a Agostina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1749247842542031228&partner=&hide_thread=false Joel fue el primer salvado del público pero enfrentó a Licha por mandarlo a placa ¿Quién abandona la casa? Envía GH al 9009 y elegí



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/8E29Na7kNu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 22, 2024