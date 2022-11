Juan de Gran Hermano contó cuando paró el taxi por una pareja que quería tener sexo

Andy, el conductor del programa, pidió que pasen al punto de encuentro aquellas personas que hayan vivido una situación desopilante en su lugar de trabajo. Allí fue Juan y contó: "Estaba llevando a dos pasajeros y, en un momento, veo que se están matando sexualmente una pareja atrás".

Y, luego agregó: "Llegó un momento que dije 'no, basta'. Estaciono el auto, pongo balizas y me bajo y me quedo parado afuera esperando".

"Pasaron tres o cuatro minutos y veo que el flaco sale por la ventanilla y me dice '¿pasó algo?'. Y le digo: 'flaco, no puedo manejar así", cerró entre risas.